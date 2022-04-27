Taksim'de 'Gezi davası' bahanesiyle sokaklara dökülüp 'katil devlet' sloganları atan provokatörlere gözaltı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.