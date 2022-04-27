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    • 27.04.2022 10:39
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    Taksim'de 'Gezi davası' bahanesiyle sokaklara dökülüp 'katil devlet' sloganları atan provokatörlere gözaltı

    Beyoğlu’nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti. Grup, basın açıklamasının ardından 'Katil devlet hesap verecek' sloganları atmıştı. İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Gezi provokatörü 51 kişi gözaltına alındı

    İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.

    Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

    Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

        Beyoğlu'nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.

        'KATİL DEVLET' SLOGANLARI ATILDI
        Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, önce basın açıklaması yaptı ardından ise 'Katil devlet hesap verecek' sloganları attı.

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