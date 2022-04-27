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    • Güncel
    • 27.04.2022 10:15
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    • 27.04.2022 10:15
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    Son dakika: PTT'nin dijital hizmeti "e-apostil" artık e-Devlet'te

    PTT AŞ, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan "e-apostil" hizmetini artık e-Devlet üzerinden de sunuyor.

    PTT’nin o hizmeti artık e-Devlet’te

    PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına e-apostil başvuru sürecinin hızlandırılabilmesi için şirketin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmalar sonuçlandı.

    Artık PTT tarafından sunulan hizmet, e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşların dünyanın her yerinden elektronik başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.

    Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve devamındaki süreci kısaltan e-apostil hizmetiyle vatandaşlar zamandan tasarruf sağlıyor.

        e-Apostil hizmetiyle işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla gerçekleştiriliyor.

        Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr ve www.eapostil.gov.tr adresleri veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yaparak tek ekranla adli sicil kaydı belgesi oluşturup e-apostil talebinde bulunabiliyor.

        Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonuna taraf 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor. Ayrıca e-apostil belgelerinin doğruluğu hem www.eapostil.gov.tr adresinden hem de e-apostil belgesinin üzerinde bulunan linklere tıklanarak veya belge üzerindeki karekod okutularak teyit edilebiliyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: PTT'nin dijital hizmeti "e-apostil" artık e-Devlet'te
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