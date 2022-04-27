Son dakika: PTT'nin dijital hizmeti "e-apostil" artık e-Devlet'te

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına e-apostil başvuru sürecinin hızlandırılabilmesi için şirketin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmalar sonuçlandı.
Artık PTT tarafından sunulan hizmet, e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşların dünyanın her yerinden elektronik başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.
Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve devamındaki süreci kısaltan e-apostil hizmetiyle vatandaşlar zamandan tasarruf sağlıyor.