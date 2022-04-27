Son dakika: Uçakta maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

"Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Bizim için de çok çok önemli olan bazı hocaları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken biz şehir, devlet, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde ynei yatağı da hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da hehrangi bir zaafiyete asla müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. En önemli desteği Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de takdirlerini de kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır."