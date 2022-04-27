Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2022 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 13:00
    ABONE OL

    Son dakika: Uçakta maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda maskelerden kurtulduğumuzu söylemişti. Peki uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Merak edilen soruyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. İşte detaylar...

    Koronavirüs Bilim Kurulu ile ilgili Bakan Koca, "Gerektiğinde her gün bir araya gelen kurulumuz oldu. 110 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Dün en son toplantısını yapmış oldu. Bir çok bilim kurulları var. SMA'da olduğu gibi, bağımlılıkta olduğu gibi... Benzer şekilde yine bu süreci yakından izliyor olacağız." dedi.

    Koca şunları söyledi; Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı.

    Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar maske kullanımı onun dışında hiç bir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.

    Maskenin koruyucu olduğunu bir enfeksiyon durumunda bir başkasına bulaştırmada önleyici olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz.

        BAŞKAN ERDOĞAN BİLİM KURULU SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
        Başkan Erdoğan sona eren Bilim Kurulu toplantısının ardından, alınan yeni kararları duyurmuştu.

        Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

        "Dünyamızın son 2 yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime, istihdama kadar her alanı etkileyen bir krize dönüştü.Ülkelerin her biri kendi kapasiteleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti. Ciddi sıkıtnılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında Maske kapma kavgasıan giriştiklerine hep birlikte şahit olduk. Devletlerin yönetim becerileri de sınandı. Türkiye, bu sınalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur."

        "Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Bizim için de çok çok önemli olan bazı hocaları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken biz şehir, devlet, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde ynei yatağı da hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da hehrangi bir zaafiyete asla müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. En önemli desteği Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de takdirlerini de kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır."

            "Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacaktır. Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edecek."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan’dan kritik temas
            Haberler Güncel Son dakika: Uçakta maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
                SON DAKİKA