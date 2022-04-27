Son dakika: Uçakta maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu ile ilgili Bakan Koca, "Gerektiğinde her gün bir araya gelen kurulumuz oldu. 110 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Dün en son toplantısını yapmış oldu. Bir çok bilim kurulları var. SMA'da olduğu gibi, bağımlılıkta olduğu gibi... Benzer şekilde yine bu süreci yakından izliyor olacağız." dedi.
Koca şunları söyledi; Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı.
Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar maske kullanımı onun dışında hiç bir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.
Maskenin koruyucu olduğunu bir enfeksiyon durumunda bir başkasına bulaştırmada önleyici olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz.