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    • Güncel
    • 27.04.2022 12:41
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    • 27.04.2022 13:25
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    Meral Akşener prompter bozulunca şekilden şekle girdi!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada prompter şoku yaşadı. Prompterın bozulmasıyla şekilden şekle giren Akşener ne yapacağını şaşırdı. Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi.

    Meral Akşener prompter bozulunca şekilde şekle girdi!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterın bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi.

    Uzun süre sağa sola bakan Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarından konuşmaya devam etmeye çalıştı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında prompterın bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.

    'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'

    Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.
        Meral Akşener prompter bozulunca şekilde şekle girdi!
        Haberler Güncel Meral Akşener prompter bozulunca şekilden şekle girdi!
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