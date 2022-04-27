MİT oyunlarını bozdu! İranlı casusların kaçırmak istediği subay Mohammed Rezaei konuştu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ağına takılan İranlı casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianameyle birlikte casusluk şebekesinin muhaliflere nasıl yaklaştığı ortaya çıktı. Casusluk şebekesinin kaçırmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'ye de tıpkı İran'a kaçırdıkları eski Albay Mashali Firouze'de uyguladıkları 'arkadaş olma' taktiğiyle yaklaştıkları saptandı. Açığa alınan savcı Davut Yılmaz, UYAP'a girerek ulaştığı adres bilgilerini By Sağlam Savunma şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın ekibiyle paylaştı.
KUZEN SAĞLAM RESTORAN'DA BULAŞIKÇILIK YAPMIŞ
Rezaei'nin Yalova'da bir restoranda çalıştığını tespit edilince, İhsan Sağlam'ın kuzeni Hakan Sağlam, aynı restoranda bulunan 'Usta Aranıyor' ilanı üzerine restorana başvurup işe başladı. Amacı ise restoranda çalışan Rezaei'nin güvenini kazanmak ve bilgi temin etmekti. Hakan Sağlam, Rezaei'ye 'Senin gemi kaptanı subay olduğunu biliyorum. Kaçak olarak Kanada'ya götürebilirim' teklifinde bulundu. Ancak Rezaei bu teklifle ilgilenmeyince ikinci aşamaya geçildi.
SARHOŞ TAKLİDİYLE YANINA YAKLAŞTI
İhsan Sağlam bu kez hedefe kendisi yaklaştı. Evine yürüyen Rezaei'nin yanına yaklaşarak sarhoş taklidi yaptı ve kendisini 'Angel' olarak tanıttı. Yurt dışına çıkarmayı teklif ettiği Rezaei, Sağlam'ı tersledi ancak Sağlam ve ekibi işyerine giderek tekliflerini yineledi.