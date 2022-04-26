



Sabah yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun adaylık sinyalini ve Kılıçdaroğlu'nu bekleyen tehlikeyi kaleme aldı. Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



Nihayet, CHP içindeki Ekremcilerin beklediği an geldi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez açık açık adaylıktan vazgeçmediğini açıkladı.

Söze de Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yaparak başladı ve devam etti:

"Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz."

Peki ne yapar?

Bunu yaparken de kibirli bir edayla şunu ekliyor:

"Bir buçuk senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı?"

Sanki bunu yapan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha ilk günden "o makamın sahibi" olarak kendisini ilan eden o değil de başkası...

Ne derse desin, bu çıkışıyla 6'lı 28 Şubat İttifakı masasına yeni bir bomba koydu. Artık kara kara düşünme sırası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ne yaptıysa onu durduramadı. Bu saatten sonra da durduramaz. Zaten foncu medyanın Ekremcileri harekete geçmiş durumda. Eğer Kılıçdaroğlu direnirse vay haline, neler neler yazılmaz ki.