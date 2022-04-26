CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözü 2023 seçimlerinde. Daha önce birçok kez adaylık sinyali veren İmamoğlu, son yaptığı açıklamalarda niyetini iyiden iyiye açık etti.
Bu durumdan en çok da CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rahatsız. Aynı zamanda kendisi de adaylık için kampanya süreci yürüten Kılıçdaroğlu'nun tüm planları İmamoğlu'nun aday olması ile yerle bir olacak.
Sabah yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun adaylık sinyalini ve Kılıçdaroğlu'nu bekleyen tehlikeyi kaleme aldı. Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Nihayet, CHP içindeki Ekremcilerin beklediği an geldi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez açık açık adaylıktan vazgeçmediğini açıkladı.
Söze de Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yaparak başladı ve devam etti:
"Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz."
Peki ne yapar?
Bunu yaparken de kibirli bir edayla şunu ekliyor:
"Bir buçuk senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı?"
Sanki bunu yapan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha ilk günden "o makamın sahibi" olarak kendisini ilan eden o değil de başkası...
Ne derse desin, bu çıkışıyla 6'lı 28 Şubat İttifakı masasına yeni bir bomba koydu. Artık kara kara düşünme sırası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ne yaptıysa onu durduramadı. Bu saatten sonra da durduramaz. Zaten foncu medyanın Ekremcileri harekete geçmiş durumda. Eğer Kılıçdaroğlu direnirse vay haline, neler neler yazılmaz ki.
BİR ACAYİP ZOR YARIŞ
Baştan beri söylüyorum, Kılıçdaroğlu "tahrip siyaseti" izleyerek ön açıyor ve aday yapılmayacak. O bunun farkında mı bilemem ama Biden'cıların kafasında İstanbul seçimlerinden itibaren İmamoğlu var. Dahası ABD ve İngiliz büyükelçileri boşuna mı onu adres gösteriyor?