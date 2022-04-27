Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

Akar, Düzce Valiliğinin düzenlediği iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu, vatanı, kültürü, tarihi ve ordusuyla güçlü bir devlet olduğunu belirten Akar, "85 milyon olarak, bin yıldan beri yaşadığımız bu coğrafyada varlığımızı sürdüreceğiz. İbni Haldun'un dediği gibi nasıl coğrafya kaderse, Türkiye de asil milletimiz de bu coğrafyanın kaderidir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini dile getiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu kapsamda ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını, hak alaka ve menfaatlerini korumak için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.