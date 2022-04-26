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    • 26.04.2022 16:09
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    • 26.04.2022 16:09
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    Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı mı? YÖK'ten son dakika maske açıklaması

    Son dakika haberine göre maske yasağı kalktı. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle toplantı sonrası "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" dedi. Son dakika gelişmesine göre Yükseköğretim kurumlarında da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.

    Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

    Son dakika haberi... Üniversitelerde maske zorunluluğunun kalkıp kalkmadığı merak konusuydu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

    Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."

    KAPALI MEKANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı. Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" dedi.

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