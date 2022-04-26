Bağcılar'da "erkek olan buraya gelsin" diye bağıran Suriyeli maganda sınır dışı edilecek

Hamza Hamma'nın Türkiye'ye 6 yıl önce geldiği tespit edildi. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen Hamma'nın menşei olduğu ülkeye sınır dışı edilmesi kararı verildi.

Verilen karar üzerine avukatı aracılığıyla Sulh Ceza Hakimliğine başvuran saldırgan Hamza Hamma sınır dışı edilme kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etti.Talebi değerlendiren hakimlik şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini bu haliyel yapılan başvurunun yersiz olduğuna dikkat çekerek Hamza Hamma'nın talebini reddetti.