Bağcılar'da "erkek olan buraya gelsin" diye bağıran Suriyeli maganda sınır dışı edilecek

İstanbul Bağcılar'da 19 Nisan salı günü ailesiyle birlikte yoldan geçmek isteyen Ali Ö., bu sırada dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu Hamza Hamma'nın trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Uyarılmasına öfkelenen Hamza Hamma ile aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarda dahil olunca taraflar arasında kavga çıktı.
Sokaktaki vatandaşlar ve yol vermediği için tartıştığı aileye öfkelenen Suriye uyruklu Hamma dükkanının önünde bulunan sandalyeyi sokağın ortasına koyarak, 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde sözler sarf ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.
Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kaapsamında adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.