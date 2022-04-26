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    • 26.04.2022 15:52
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    Bağcılar'da "erkek olan buraya gelsin" diye bağıran Suriyeli maganda sınır dışı edilecek

    Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girmişti. Sandalyeyi yol kenarına tekrar getirip "Erkek olan buraya gelsin" diye bağıran esnaf H.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Eden' saldırgan hakkında sınır dışı kararı verildi. Karara itiraz eden Hamza Hamma'nın talebi hakimlik tarafından yersiz bulunarak reddedildi.

    Suriyeli maganda sınır dışı edilecek

    İstanbul Bağcılar'da 19 Nisan salı günü ailesiyle birlikte yoldan geçmek isteyen Ali Ö., bu sırada dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu Hamza Hamma'nın trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Uyarılmasına öfkelenen Hamza Hamma ile aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarda dahil olunca taraflar arasında kavga çıktı.

    Sokaktaki vatandaşlar ve yol vermediği için tartıştığı aileye öfkelenen Suriye uyruklu Hamma dükkanının önünde bulunan sandalyeyi sokağın ortasına koyarak, 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde sözler sarf ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.

    Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kaapsamında adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Hamza Hamma'nın Türkiye'ye 6 yıl önce geldiği tespit edildi. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen Hamma'nın menşei olduğu ülkeye sınır dışı edilmesi kararı verildi.

        Verilen karar üzerine avukatı aracılığıyla Sulh Ceza Hakimliğine başvuran saldırgan Hamza Hamma sınır dışı edilme kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etti.Talebi değerlendiren hakimlik şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini bu haliyel yapılan başvurunun yersiz olduğuna dikkat çekerek Hamza Hamma'nın talebini reddetti.
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