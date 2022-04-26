Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2022 12:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2022 13:29
    ABONE OL

    Son dakika: Barış diplomasisi sürüyor! Başkan Erdoğan Putin'le görüştü

    Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için Başkan Erdoğan müzakere diplomasisine devam ediyor! Son olarak Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

    Başkan Erdoğan, Putin’le görüştü

    Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için mekik diplomasisi yürüten Başkan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

    KRİTİK TEMAS

    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna konusunun ele alındığı bildirildi.

    İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

    LİDERLER ZİRVESİ TEKLİFİ

    Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

        MEKİK DİPLOMASİSİ

        Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştüğünü belirtti, Erdoğan, "Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz. Yarın Putin ile görüşeceğiz. Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuşmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’nin gözü Bilim Kurulu’nda!
        Haberler Güncel Son dakika: Barış diplomasisi sürüyor! Başkan Erdoğan Putin'le görüştü
            SON DAKİKA