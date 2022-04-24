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    • 24.04.2022 14:17
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    • 24.04.2022 14:37
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik temas

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede savaştaki son durum ve müzakere süreci ele alındı.

    Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik temas

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti. Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik temas
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