Binlerce genç Boğaziçi Üniversitesi'nde iftarda buluştu! Okul tarihinin en kalabalık iftarı...

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde öğrenciler okul tarihinin en kalabalık iftar programını gerçekleştirdi.

İftara, çoğunluğu öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere yaklaşık binlerce kişi katıldı.





İftardan sonra cemaatle teravih namazlarını eda eden Boğaziçili öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.







İftar programı, Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından gerçekleştirildi.







İstanbul'da üniversite okuyan gençler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı iftar programında çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.