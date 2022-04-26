Bursa'da düşen tek motorlu uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Sarıgül Sokak'ta meydana geldi. Yenişehir Havalimanı'na gitmek için Yunuseli Havaalimanı'ndan kalkan tek motorlu uçak, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kırıma uğradı. Sokak arasındaki evlerin arasına düşen uçak, alev aldı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Otkum ve Avşar'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Uçağın sokak arasına düştüğü anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi. Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Murat Avşar'ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi. Savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yetkilinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ankara'dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine gelerek, inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı, çekici ile bölgeden kaldırıldı.