Bursa'da düşen tek motorlu uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor

Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir. Öte yandan vefat eden ekibimizin aileleri ile de temas halinde ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizlere ve vefat eden kanat arkadaşlarımıza, bu zor süreçte vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. Meydana gelen bu elim kazada vefat eden uçuş ekibimizin tüm yakınları ve sevenlerinin ve havacılık camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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