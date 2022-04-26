Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve içerisinde 5 suç kaydı bulunan S.A. ve 21 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, aracın sağ dikiz aynasına gizlenmiş halde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.