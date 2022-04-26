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    • Güncel
    • 26.04.2022 09:22
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    • 26.04.2022 09:22
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    Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar

    Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada aynaya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar!

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alındı.

    Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve içerisinde 5 suç kaydı bulunan S.A. ve 21 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, aracın sağ dikiz aynasına gizlenmiş halde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Güncel Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar
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