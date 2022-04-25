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    • Güncel
    • 25.04.2022 08:47
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    • 25.04.2022 09:00
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    HAVA DURUMU | Güneşli havaya aldanmayın yenisi geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

    Hafta sonunu güneşli hava ile geçirenler yazlıklarını çıkarsa da Meteoroloji’den yeni uyarı geldi. Rapora göre yurt genelinde bahar havasının hakim olduğu şu günlerde güzel hava, önümüzdeki 4 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 26°C

    Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 26°C

        Az bulutlu

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 29°C

            Az bulutlu ve açık

            SAMSUN °C, 18°C

            Az bulutlu ve açık

            TOKAT °C, 28°C

            Az bulutlu ve açık

            TRABZON °C, 18°C

            Az bulutlu ve açık

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C

            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 20°C

            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 29°C

            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 18°C

            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 31°C

            Parçalı ve az bulutlu
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Güneşli havaya aldanmayın yenisi geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
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