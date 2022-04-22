SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin dönmesine izin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde gündemde olan Suriyeli sığınmacılar konusunda birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacıların bayram için ülkelerine gittiklerinde dönemeyeceklerini de ifade etti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye'de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı? Türkiye'deki Suriyeliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onurlu geri dönüş" ifadesini kullandı. Bunu açar mısınız? Hangi şartlar oluşursa "Onurlu geri dönüş" kriteri sağlanmış olur?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.