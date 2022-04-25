6'lı masada Garo Paylan çatlağı: Akşener kınadı Kılıçdaroğlu ses çıkarmadı





HDP-CHP işbirliğine karşı çıktığı için İYİ Parti'deki görevlerinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise, "ABD'de 'Soykırım Yalanı' tezgâhtarlarının maşası olan terör destekçisi HDP ve Garo Paylan da bilsin ki: Tehcir, bir soykırım değil, Türk Milleti'nin varlık iddiasının tarihî ve mecburi bir hamlesidir. Allah ömür verdikçe, hadsiz hainlere doğruları haykırmaya da devam edeceğiz" sözleri ile tepkisini dile getirdi.