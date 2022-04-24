HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "HDP'li milletvekili Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve iftiranın tanınmasını isteyen kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı TBMM'de kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti: "Bu kabul edilemez girişim, her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir. Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçine düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır. Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur."