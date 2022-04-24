HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!

HDP'li Garo Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında TBMM'ye kanun teklifi vermesi büyük tepki çekmişti.
Paylan'ın skandal hamlesine devlet büyüklerinden üst üste tepki açıklamaları gelmişti.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da hadsiz provokasyona katıldı. Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi olan Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce #24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
NE OLMUŞTU?
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "'Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" hakkında hazırladığı kanun teklifini cuma günü TBMM Başkanlığı'na sundu. Paylan, geçmiş yıllarda da aynı yönde teklif sunmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan teklife tepki gösterdi: "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması siyasi ahlaksızlıktır. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz."
Çelik paylaşımının devamında ise "Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır" ifadelerine yer verdi.