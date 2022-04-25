Dünya övgüler yağdırıyor, İYİ Partili Aytun Çıray hasetinden kuduruyor! Yine SİHA'ları hedef aldı...



SİHA HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.



Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.