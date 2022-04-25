Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2022 20:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 20:34
    ABONE OL

    Dünya övgüler yağdırıyor, İYİ Partili Aytun Çıray hasetinden kuduruyor! Yine SİHA'ları hedef aldı...

    Dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği, Milli Teknoloji Hamlesi'nin tezahürü olan yerli SİHA'lar, 'milliyetçi' geçinen İYİ Parti'de adeta hazımsızlığa neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İYİ Partili Aytun Çıray bu kez de "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine topladı. Çıray'ın SİHA'ları hedef gösteren anlamsız çıkışlarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" dedi.

    İYİ Partili Aytun Çıray’ın SİHA hazımsızlığı!

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları, tüm dünyada adından başarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise muhalefetin bir numaralı hedefi haline geldi.



    Geçtiğimiz günlerde, Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bu kez de İHA'ların 1916'da yapıldığını vurgulayarak, "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullandı.



    "MANDACI ZİHNİYETİN ANLAMASINI KİMSE BEKLEMİYOR"
    Çıray'ın paylaşımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yanıt verdi.

    Bakan Varank, "Otomobil de 140 sene önce icat edildi ama otomotiv endüstrisindeki devrimi geliştirdiği teknolojiyle Elon Musk yaptı. Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" ifadelerini kullandı.


        SİHA HAZIMSIZLIĞI
        Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.

        SKANDAL SÖZLERE KENDİ TAKİPÇİLERİ DAHİ TEPKİ GÖSTERDİ: SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A
        Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İYİ Partili Aytun Çıray’ın SİHA hazımsızlığı!
        Haberler Güncel Dünya övgüler yağdırıyor, İYİ Partili Aytun Çıray hasetinden kuduruyor! Yine SİHA'ları hedef aldı...
            SON DAKİKA