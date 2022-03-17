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    • 17.03.2022 11:35
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    • 17.03.2022 11:41
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    Sözde milliyetçi İYİ Parti'li Aytun Çıray milli gururumuz Bayraktar TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı

    HDP ile bile iş tutan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden başarının mimarı Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. "Bir reklamdır gidiyor" diyen Çıray, Bayraktar için "Havasından geçilmiyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde Türkiye'nin ürettiği yerli aşıdan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne kadar birçok projesine karşı çıkan Çıray'ın skandal paylaşımına, takipçileri dahi tepki gösterdi. Aytun Çıray'ın skandal sözleri sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Twitter kullanıcıları Çıray'a "CHP’den İyi Parti’ye transfer olan kendine milliyetçi diyen Aytun Çıray. Yazıklar olsun…" ifadeleriyle tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Çıray'a "Selçuk Bayraktar, SİHA'ların başarıları nedeniyle Azerbaycan'da Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Siz ise Demirtaş'ın kahvaltı masasına layıksınız!" sözleriyle yanıt verdi.

    İYİ Parti’li Aytun Çıray Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı

    İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

    AYTUN ÇIRAY'IN YENİ HAZIMSIZLIĞI: TB2 SİHA'LAR
    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.

    Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.

    SKANDAL SÖZLERE KENDİ TAKİPÇİLERİ DAHİ TEPKİ GÖSTERDİ: SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A
    Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.



        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Çıray'a "Selçuk Bayraktar, SİHA'ların başarıları nedeniyle Azerbaycan'da Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Siz ise Demirtaş'ın kahvaltı masasına layıksınız!" sözleriyle yanıt verdi.

        Son birkaç ayda Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a ve cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıkmasıyla gündeme gelen Çıray'a gelen diğer tepkilerden bazıları ise şöyle:







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        İYİ Parti’li Aytun Çıray Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı
        Haberler Güncel Sözde milliyetçi İYİ Parti'li Aytun Çıray milli gururumuz Bayraktar TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı
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