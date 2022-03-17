Sözde milliyetçi İYİ Parti'li Aytun Çıray milli gururumuz Bayraktar TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı

Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.

SKANDAL SÖZLERE KENDİ TAKİPÇİLERİ DAHİ TEPKİ GÖSTERDİ: SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A

Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.