CHP'li Mansur Yavaş'tan ortağının oğluna ihaleyi kıyağı!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ortağı olduğu Saray Gümüş Kuyumculuk Turizm Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklarından Seyfi Temiz'in oğlu Tunahan Temiz'in ABB Özel Kalem Müdürlüğü'nden takı ihalesi aldığını gösteren belgelere ulaşıldı.
ABB Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda, "(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı tespit edilmiştir" denildi.
Raporda; Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yürütüyor.