Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: Kaçıyorlar

TSK'nın seçkin birliklerinin katıldı son dönemlerin en kapsamlı operasyonunda şuana kadar 54 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede bulunan mağara, tüneller ile sığınaklar bulunarak imha edildi.

Komandoların ele geçirdiği sığınak, mağara ve tünelleri terk eden teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılarda bir bir imha edildi.