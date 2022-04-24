Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz." dedi.
Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmacı olarak katıldığı Nevmekan Sahil'de İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı.
Çelik, program sonunda gençlerin yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitap ederek, ramazanlarını tebrik etti ve bayrama da kavuşma temennisinde bulundu.
Çelik'in katıldığı sohbet programının verimli geçtiğine inandığını belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiniz. Tabii bununla kalmayarak inşallah bayramdan sonra özellikle bu yaz mevsiminde çok daha farklı, çok daha güçlü çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum." diye konuştu.
Erdoğan, 2023'ün önemini vurgulayarak, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak sizlerden çok çok farklı bir netice beklediğimizi şimdiden bir Üsküdarlı olarak ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.