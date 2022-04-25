BM Genel Sekreteri Guterres Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış diplomasisi için Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir zirve gerçekleştirecek. Guterres, Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ile ilgili Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunacak. Guterres, yarın da Moskova'ya giderek Putin ile görüşecek. 28 Nisan'da ise Zelenski ile bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 26 Nisan'da görüşeceğine doğruladı. Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Ardından Vladimir Putin tarafından kabul edilecek... Bu arada Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede son gelişmeler ve müzakere süreci ele alındı. Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini anlattı.
- Güncel
- 25.04.2022 Gazete