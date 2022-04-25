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    • 25.04.2022 23:25
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    • 25.04.2022 23:25
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla bir araya geldi. İftar yemeğinde buluşan Emine Erdoğan buluşma sonrasında “Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür.” dedi.

    Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Programın ardından açıklama yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin güçlü yargı sistemine dikkat çekti.

    GÜÇLÜ YARGI SİSTEMİ VURGUSU
    Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür."

    Erdoğan, "Bu şiar ile çalışmalarını yürüten kıymetli yüksek yargı mensuplarımızla iftar programında bir araya geldik." dedi.

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