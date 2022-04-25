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    • Güncel
    • 25.04.2022 07:46
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    • 25.04.2022 07:46
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    Ankara'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Son dakika haberine göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çubuk ilçesinde saat 05.45'te meydana gelen deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da korkutan deprem!

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    AFAD SON DEPREMLER

    KANDİLLİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.04.25 07:30:00 37.0668 28.3507 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.04.25 06:23:17 40.4187 32.9142 5.4 -.- 1.2 -.- YESILKENT-CUBUK (ANKARA) İlksel
    2022.04.25 05:59:40 40.4843 33.0178 5.0 -.- 2.9 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
    2022.04.25 05:46:42 37.8237 26.8970 20.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.04.25 05:45:47 40.4807 33.0140 5.0 -.- 3.7 3.8 AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
    2022.04.25 05:42:50 37.8097 30.9218 5.0 -.- 2.6 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
    2022.04.25 05:26:30 38.1207 38.6125 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2022.04.25 04:57:31 40.4875 32.9940 5.0 -.- 3.2 3.1 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel
    2022.04.25 03:38:26 36.9548 27.5513 6.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2022.04.25 03:23:02 33.9550 25.9275 10.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2022.04.25 03:03:44 37.0167 28.3975 4.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.04.25 02:55:55 37.0240 28.4322 4.1 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.04.25 02:51:11 37.0215 28.4042 8.1 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
    2022.04.25 02:09:52 37.9182 27.1333 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.04.24 23:47:14 35.1885 25.2138 8.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.04.24 22:31:33 35.0188 23.1883 22.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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    Haberler Güncel Ankara'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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