RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı.

21.04.2022 15:35 - Son Güncelleme: 21.04.2022 16:06
Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

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Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Tatbikata katılan fırkateynler sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki limandan ayrıldı.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Tatbikatın "Taktik Pençe Harekatı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan timdeki ekip, burada tespit edilen mayını, monte edilen patlayıcı ile imha etti.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Daha sonra ise SAT (Su Altı Taarruz) komandoları su altı intikal aracı ve helikopterlerle bölgeye ulaştı. Paraşütle atlayan komandolar, helikopterden atılan botlara çıktı. Sualtı intikal aracı ile bölgeye ulaşan SAT komandoları da başarılı bir sualtı infilakı gerçekleştirdi.

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