Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı
Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı.
21.04.2022 15:35 - Son Güncelleme: 21.04.2022 16:06
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.
Tatbikata katılan fırkateynler sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki limandan ayrıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.