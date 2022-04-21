Mavi Vatan-2022 Tatbikatında nefes kesen kareler! MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Daha sonra ise SAT (Su Altı Taarruz) komandoları su altı intikal aracı ve helikopterlerle bölgeye ulaştı. Paraşütle atlayan komandolar, helikopterden atılan botlara çıktı. Sualtı intikal aracı ile bölgeye ulaşan SAT komandoları da başarılı bir sualtı infilakı gerçekleştirdi.