Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2022 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2022 08:44
    ABONE OL

    İki çocuk annesini eski sevgilisi defalarca bıçakladı

    Çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrılmak istediği kişi tarafından 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Saldırgan, kayıplara karıştı.

    İki çocuk annesini eski sevgilisi defalarca bıçakladı

    Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan ve dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi'ndeki bayram meydanına götüren Nejla A., burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı.

    Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darbeden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A'yı sırt bölgesinden 1'i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı.

    Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.'yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Güncel İki çocuk annesini eski sevgilisi defalarca bıçakladı
        SON DAKİKA