İki çocuk annesini eski sevgilisi defalarca bıçakladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan ve dün öğle saatlerinde 23 Nisan kutlamalarını izlemeleri için çocuklarını ilçe merkezinde bulunan Emircik Mahallesi'ndeki bayram meydanına götüren Nejla A., burada bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve ayrılmak istediği Alpaslan Z. ile karşılaştı.