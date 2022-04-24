İki çocuk annesini eski sevgilisi defalarca bıçakladı

Ayrılma talebini kabul etmeyen Alpaslan Z. ile Nejla A. arasında başlayan sözlü tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Çocuklarının çığlıklarına aldırmadan annelerini darbeden Alpaslan Z., yanında bulundurduğu bıçakla Nejla A'yı sırt bölgesinden 1'i derin olmak üzere toplam 5 kez bıçak darbesiyle yaraladı.
Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Ö.'yü de bacağından bıçakla yaralayan Alpaslan Z., hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Nejla A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen anne, ileri derece tetkiklerinin yapılması için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan A.Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.