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    • 24.04.2022 10:14
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    • 24.04.2022 10:14
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    Jandarmadan İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

    İstanbul'da yasadışı yollarla temin ettiği tütünü internet üzerinden satış yaptığı belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda; bin 500 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 doldurulmuş makaron, 750 bin boş makaron, 100 bin boş sigara kutusu, 3 bin sahte TAPDK bandrolü, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    İstanbul’da kaçak tütün operasyonu

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin boş sigara paketlerine doldurdukları ve piyasaya sürdükleri kaçak tütünleri, internet üzerinden satış yapan dağıtıcı ve aracılar vasıtasıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline dağıttıkları bilgisini aldı.

    Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kaçak tütünleri doldurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı adresler tespit edildi. Jandarma ekipleri belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda; bin 500 kilo kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 doldurulmuş makaron, 750 bin boş makaron, 100 bin boş sigara kutusu, 3 bin sahte TAPDK bandrolü, 4 sigara dolum makinesi ile 4 kompresör ele geçirildi.

    Operasyonda yakalananlar ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Jandarmadan İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
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