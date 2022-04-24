Son dakika: Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgası turizm kenti Antalya'da da etkisini göstermeye başladı.

Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 dereceyi, nem oranı ise yüzde 30'u buldu. Bunaltıcı havada gençlerin serinlemek için ise adresi su kanalı oldu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Cırnık Köprüsü'ne gelen gençlerin tehlikeli serinliği yürekleri ağza getirdi.

Derinliği 5 metreyi bulan kanala atlayan gençler, uzun süre suda vakit geçirdi. Gençler zaman zaman ters takla ve balıklama atlayışlarla tehlikeli hareketler de sergiledi.