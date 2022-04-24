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    • 24.04.2022 15:02
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    • 24.04.2022 15:02
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    Son dakika: Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

    Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı havada derinliği 5 metreyi bulan kanala giren gençlerin zaman zaman ters takla ve balıklama atlaması ise yürekleri ağza getirdi.

    Antalya’da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu

    Tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgası turizm kenti Antalya'da da etkisini göstermeye başladı.

    Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 dereceyi, nem oranı ise yüzde 30'u buldu. Bunaltıcı havada gençlerin serinlemek için ise adresi su kanalı oldu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Cırnık Köprüsü'ne gelen gençlerin tehlikeli serinliği yürekleri ağza getirdi.

    Derinliği 5 metreyi bulan kanala atlayan gençler, uzun süre suda vakit geçirdi. Gençler zaman zaman ters takla ve balıklama atlayışlarla tehlikeli hareketler de sergiledi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu
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