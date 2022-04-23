Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin enerji yatırımlarını anlattı! 3 gemimiz aynı anda Karadeniz'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını belirterek, "Dünyada 100 bin megavatın üzerinde kurulu gücü olan ülke sayısı 14. Bunlardan biri de artık Türkiye. Avrupa'ya baktığımızda 100 bin megavatı geçen 6 ülke arasındayız." dedi.

Bilecik'te bir restoranda Valilik tarafından düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, son 20 yılda Türkiye'nin her bir köşesinde dev bütçeli yatırımları hayata geçirdiklerini, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden enerjiye her alanda büyük bir gelişim ve değişim yaşandığını belirterek, "Buna rağmen yapılan yatırımları küçük göstermek isteyen bir güruh var. Bunları biliyoruz. Ancak milletimiz de gerçekleri yakinen görüyor, tanıklık ediyor." ifadesini kullandı.