Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bakan Özer, çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

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