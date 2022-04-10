Denizin 2 bin metre dibinde doğalgaz operasyonu! Türkiye için milat niteliğinde

İLK ÇEYREKTE GAZ FİLYOS'A ULAŞACAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şu an için altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini belirterek, "Üstyapı inşaat işlemlerine geçtik. Boru köprülerimiz başladı. Onun yanında da ana kontrol binalarını ve değişik tankların olduğu binaları yapmaya başladık. İlerleyen aylar içerisinde tesisimizin yurtdışından gelecek malzemeleri de ayağa kaldırarak tamamını hazır hale getireceğiz. Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar" dedi. ilk fazda 10 milyon metreküplük hacme sahip olacağını belirttiği tesisin, ilerleyen fazlarda büyüyerek tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir tesis haline dönüştüreceklerini dile getiren Demir, şu an yaptıkları işlemin, deniz tabanında kuyuların hazırlanırken aynı zamanda boru rotasını hazırlamak olduğu bilgisini vererek, "Rota için de deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat işimiz var. O da büyük ölçüde haziran başında tamamlanacak. Haziran başında artık boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerine bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını bu tesise ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Demir, projenin çok zor olduğunu belirtmesine karşın dünya standartlarına göre oldukça hızlı gittiğini belirtti.

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