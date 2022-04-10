Denizin 2 bin metre dibinde doğalgaz operasyonu! Türkiye için milat niteliğinde

Türkiye'yi bölgesel ve küresel enerji piyasasında üs konumuna getirecek Milli Enerji ve Maden Politikası'nın sahadaki sonucu olan Karadeniz gazında bir eşik aşıldı.
Ülkemiz için de bir milat olacak operasyonu 200 kişilik mühendis ekibi yürütüyor. İlk defa derin denizin 2 bin metre altında insansız araçlarla vanalar döşenip, kuyular temizlenerek, borular döşenecek.
3 GÜNDE BİTECEK
Önceki gün 4 tıra denk 65 tonluk ağırlığa, 5 metre yüksekliğe ve 6 metre genişliğe sahip dev kuyubaşı vanalarının indirilmesi görevini üstlenecek Yavuz Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası'na doğru yola çıktı. Kuyubaşı vanalarını taşıyacak destek gemisi Sancar'ın da hafta başında yola çıkması bekleniyor. Yavuz ve Sancar, derin denizde gaz sahasına geldikten sonra büyük operasyon başlayacak.