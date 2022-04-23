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    • 24.04.2022 00:29
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    Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan o anları paylaştı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı. Sosyal medya üzerinden o anları paylaşan Emine Erdoğan, "Çocuk, bayram demektir. İftar soframızın bereketi, İstanbul Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarımızın güler yüzleriydi." ifadelerini kullandı.

    Çocuk bayram demektir

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.

    ÇOCUKLARLA AYNI SOFRADA
    İftar programının ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter Hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuk, bayram demektir. İftar soframızın bereketi, İstanbul Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarımızın güler yüzleriydi." dedi.

    ONLAR YARINLARIN UMUDU
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Erdoğan, "23Nisan coşkusunu birlikte paylaştık. Yarına umut olan çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan o anları paylaştı
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