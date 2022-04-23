Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar verdi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu açıklamaları yaptı:

Kuzey Irak'takı harekat terör örgütünün can çekişmesi anlamında. Son çırpınışları olarak yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe Harekatı'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehit olanların sayısı 3'e çıktı.

Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz. Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi milletimiz vatanımız için hayırlı olacak.

Putin ve Zelenski ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz.