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    • 22.04.2022 23:25
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    Son dakika: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'a, PKK/PYD'li teröristlerin düzenlediği alçak saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit düştü. Acı haberin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/PYD unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu duyurdu.

    Konuya ilişkin EGM'den açıklama yapıldı.

    Açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu
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