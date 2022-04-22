Emniyet Genel Müdürlüğü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/PYD unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin EGM'den açıklama yapıldı.
Açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 22.04.2022 23:16
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- 22.04.2022 23:25
Son dakika: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber! Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'a, PKK/PYD'li teröristlerin düzenlediği alçak saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit düştü. Acı haberin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/PYD unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu duyurdu.