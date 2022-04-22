RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan İstanbul'da öğrencilerle masa tenisi oynadı

Başkan Erdoğan İstanbul'da öğrencilerle masa tenisi oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yer alan Mimar Sinan Yurdu'ndaki iftar programı sonrası öğrencilerle masa tenisi oynadı. İşte o görüntüler...

22.04.2022 22:41 - Son Güncelleme: 22.04.2022 22:57
Başkan Erdoğan İstanbul’da öğrencilerle masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan İstanbul’da öğrencilerle masa tenisi oynadı

MASA TENİSİ OYNADI

Erdoğan program sonrası öğrencilerle ve Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile masa tenisi oynadı.

Başkan Erdoğan İstanbul’da öğrencilerle masa tenisi oynadı

Başkan Erdoğan'ın tenis raketini tutuş şekli ve vuruşlarında 'backhand' tekniğini kullanması da dikkat çekti.

Başkan Erdoğan İstanbul’da öğrencilerle masa tenisi oynadı

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROMRAGMDA YAPTIĞI KONUŞMA

Başkan Erdoğan iftar programı sonrası bir konuşma da gerçekleştirdi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik eden Erdoğan, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyorum. Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal oldu ve onun için de ramazan ayının başından itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azimüşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan İstanbul’da öğrencilerle masa tenisi oynadı

Erdoğan, bugünkü iftar sofralarını kendileriyle paylaştığı için öğrencilere ayrıca teşekkür ederek şöyle konuştu:

SON DAKİKA