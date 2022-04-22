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    • 22.04.2022 14:04
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    • 22.04.2022 14:16
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    Başkan Erdoğan Cuma namazı konuştu: Kuzey Irak'taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Pençe-Kilit Harekatına ilişkin konuşan Erdoğan, "Kuzey Irak'taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor. Şu anda son çırpınışlar. Kandil'den gelen talimatları yerine getirme gayretleri içindeler. Öldürülenlerin sayısı 45'i buldu. 3 şehidimiz var. Bütün mağara ve inlere girmeye devam ediliyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar devam edecek." dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin ise "Sonuç olumlu ama istediğimiz gibi değil. Daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile bugün-yarın yeni görüşme planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

    Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

    Kuzey Irak'taki Pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatla yakın yıkın gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti içerisindeler. Biliyorsunuz Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Malesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu. Fakat tüm mağaralara inlere girmeye devam ediliyor.

    Bunun yanında bütün teknolojik imkanlarla füzelerimizle saldırılar devam ediyor. Bu tabi sonuna kadar temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

    RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ
    Sonuçlar olumlu fakat tabi tam istedğimiz gibi değil fakat daha iyi olacak ümitsiz değiliz. Bugün arkadaşlarımız Sayın Putin ve Zelenskiy ile irtibat kuracaklar. İnşallah İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Davetimize icabet ederlerse inşallah bu toplantıyı İstanbulumuzda gerçekleştiririz.

    Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz çok büyük başarılar elde ettiler ediyorlar tabi bu inlerde mağaralarda yani bir çok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay iş değil mağaralara giriyorsunuz. Oralarda kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor.

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