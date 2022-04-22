AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'dan Emine Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gerçek bir çevre şampiyonu

Sabah'ta yer alan habere göre, Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık konusundaki çalışmalarının gerçek bir çevre şampiyonu yaptığı ve Türkiye'nin iklim tutkusuna öncülük eden First Lady Emine Erdoğan ile harika bir sohbet. Tekstil ve akıllı tarımdan kaynaklanan mikroplastikleri azaltmak için Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini tartıştık" ifadelerine yer verdi.

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