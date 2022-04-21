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    • 21.04.2022 12:47
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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda nefes kesen anlar! Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağaranın tespit edildiğini bildirdi. Zap'taki mağarada dedektör köpeğin bulduğu terör örgütü PKK'lı 4 terörist öldürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu

    Zap'taki mağarada dedektör köpeğin bulduğu terör örgütü PKK'lı 4 terörist öldürüldü.

    A Haber canlı yayınına katılan Yurt Haberler ve İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, operasyona ilişkin detayları anlattı.


    CANLI YAYINDA NEFES KESEN OPERASYONU ANLATTI
    Dedektör köpeğin askerlerimizin canını kurtardığına dikket çeken Ulak, "Askerimiz içeri dedektör köpeği üzerinden ışık ve kamera olan bir sistemi monte ederek içeri gönderiyor. Köpek 2 dakika 20 saniye mağarada ilerliyor. Daha sonra köpeği gören 2'si kadın 4 terörist ateş açıyor. Dedektör köpeği de ateş sonrası kaçıyor. Görüntüleri izleyen askerlerimiz harekete geçerek 2'si kadın 4 PKK'lı terörist saklandıkları inde etkisiz hale getirildiler." ifadelerini kullandı.

    2 AYRI MAĞARA TESPİT EDİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

        Kahraman Mehmetçik'in bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit ettiği, 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu bilgisine yer verildi.

        Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar, 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Doçka makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi, 49 adet EYP imha edildi.

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        Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu
        Haberler Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda nefes kesen anlar! Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu
            SON DAKİKA