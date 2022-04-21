Pençe-Kilit Operasyonu'nda nefes kesen anlar! Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu

Zap'taki mağarada dedektör köpeğin bulduğu terör örgütü PKK'lı 4 terörist öldürüldü.
A Haber canlı yayınına katılan Yurt Haberler ve İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, operasyona ilişkin detayları anlattı.
CANLI YAYINDA NEFES KESEN OPERASYONU ANLATTI
Dedektör köpeğin askerlerimizin canını kurtardığına dikket çeken Ulak, "Askerimiz içeri dedektör köpeği üzerinden ışık ve kamera olan bir sistemi monte ederek içeri gönderiyor. Köpek 2 dakika 20 saniye mağarada ilerliyor. Daha sonra köpeği gören 2'si kadın 4 terörist ateş açıyor. Dedektör köpeği de ateş sonrası kaçıyor. Görüntüleri izleyen askerlerimiz harekete geçerek 2'si kadın 4 PKK'lı terörist saklandıkları inde etkisiz hale getirildiler." ifadelerini kullandı.
2 AYRI MAĞARA TESPİT EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağaranın tespit edildiğini bildirdi.