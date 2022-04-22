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    • 22.04.2022 18:19
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    Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesini kana bulama niyetinde olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada "Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

    7 terörist etkisiz hale getirildi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."



    İşte o paylaşım;
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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA