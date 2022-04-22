Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2022 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 15:43
    ABONE OL

    Son dakika: MSB: 5 ay önce askerlerimizi şehit eden Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2’sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi" denildi.

    Şehitlerimizin intikamı alındı

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi" denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni bir açıklama geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, 09 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düşmüştü. Şehitlerimiz için bölgede tespit edilen terör hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk anda 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmişti.

        Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden PENÇE-KİLİT Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin ise yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hâle getirdiği iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.

        TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN PANİKLEDİ
        Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti.

        YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.

        Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel Son dakika: MSB: 5 ay önce askerlerimizi şehit eden Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi
            SON DAKİKA