Son dakika: MSB: 5 ay önce askerlerimizi şehit eden Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden PENÇE-KİLİT Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin ise yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hâle getirdiği iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.

TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN PANİKLEDİ

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti.

YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.

Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.