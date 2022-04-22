Son dakika: MSB: 5 ay önce askerlerimizi şehit eden Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, 09 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düşmüştü. Şehitlerimiz için bölgede tespit edilen terör hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk anda 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmişti.