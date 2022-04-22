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    • Güncel
    • 22.04.2022 17:49
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    • 22.04.2022 17:49
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    Gaziantep'te FETÖ'ye operasyon: Sözde il imamı tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.K. Gaziantep'te yakalandı. Sözde il imamı olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    FETÖ’cü paketlendi

    Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde il imamı olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli M.K. yakalandı.

    POLİS BİLGİYE ULAŞTI DÜĞMEYE BASTI
    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.K.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

    Yapılan araştırmada aynı zamanda sözde il imamı olarak örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü saptanan M.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Gaziantep'te FETÖ'ye operasyon: Sözde il imamı tutuklandı
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