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    • 22.04.2022 18:36
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    Acı haberi MSB duyurdu! P.Uzm.Çvş. Furkan Gök, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü duyurdu.

    Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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    Haberler Güncel Acı haberi MSB duyurdu! P.Uzm.Çvş. Furkan Gök, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü
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