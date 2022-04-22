İran istihbaratı için çalışan casus savcı Davut Yılmaz'ın 42 yıl hapsi isteniyor

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunda geçen şubatta yakalanan aralarında By Sağlam Savunma Sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun iddianamesinde şüphelilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlaması yöneltildi. Savcı Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 14 şüpheli için de değişik oranlarda hapis cezası istenirken, iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Şebeke üyesi İhsan Sağlam'ın sahte diplomatik ve askeri kimlikler kullandığı belirlendi.