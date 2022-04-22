İran istihbaratı için çalışan casus savcı Davut Yılmaz'ın 42 yıl hapsi isteniyor





MAKAMINDA AĞIRLADI

İddianameye göre savcı Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için İranlı istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle işbirliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. Adalet Bakanlığı logolu kendi lüks aracını bile İranlı muhaliflerin kaçırılması için kullandırttı. Eski polis memurları Metin Ergün ve Mehmet İyigün'le hiyerarşik bağ kurarak İran istihbaratının Türkiye'de planladığı espiyonaj faaliyetleri doğrultusunda rejim muhaliflerinin tespiti ve kaçırılmasına yönelik girişimleri koordine etti. Bunu yaparken ise gizliliğe dikkat ederek +18....73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak örgütün hareket alanını genişletti. Yılmaz, uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık elektronik imza ile giriş imkânı sağlayan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) temin edip İran istihbaratına iletti. İranlı casuslarla 50 bin dolara anlaşan savcı Davut Yılmaz, koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgilerini 30 Ağustos 2019'da UYAP'a giriş yaparak elde etti ve İran istihbaratına verdi. Yılmaz'ın, Seyed Mehdi Hosseini'yi adliyedeki makamında ağırladığına da dikkat çekildi.