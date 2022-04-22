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    • 22.04.2022 08:53
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    22 Nisan'da bankalar, noterler, kargolar açık mı? Öğleden sonra resmi tatil mi? Bugün bankalar yarım gün mü, kaça kadar açık?

    22 Nisan'da bankalar, noterler, kargolar açık mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığı bankaların, noterlerin ve kargoların çalışıp çalışmadığı merak edildi. Peki, 22 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 22 Nisan kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    22 Nisan’da bankalar, noterler, kargolar açık mı? Öğleden sonra resmi tatil mi?

    22 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 22 Nisan kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil öncesi kargo, banka ve noter gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 22 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 22 Nisan kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler...

    22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Bu nedenle bankalar, noterler ve kargolar normal çalışma saatlerinde işlemlerine devam edecektir.

    Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

    Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

    A) Resmi bayram günleri şunlardır:

    1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

    2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

    3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

    29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

    B) Dini bayramlar şunlardır:

    1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

    2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

    C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

        D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

        Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

        Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

        BANKALAR NASIL ÇALIŞACAK?

        22 Nisan Cuma günü, bankalar normal çalışma saatleri içinde işlemlerine devam edecektir.
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        Haberler Güncel 22 Nisan'da bankalar, noterler, kargolar açık mı? Öğleden sonra resmi tatil mi? Bugün bankalar yarım gün mü, kaça kadar açık?
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