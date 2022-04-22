Adanalı iş insanı Emine Erdoğan'ın iftarı anlattı: ‘Her zaman yanınızdayım’ demesi çok özel bir andı

Emine Erdoğan'ın önceki akşam kadın girişimciler için düzenlediği iftara 1 aylık bebeği ile katılan Adanalı iş insanı Halime Büyükgüzel Saçıkaralı (35) duygularını anlattı.

Sabah'ta yer alan haber egöre, Saçıkaralı, "Emine Hanım, 5 saat kadın girişimcilerle tek tek ilgilendi. Bebeğimle ilgilenip tavsiyelerde bulundu. Bir de altın taktı. Bize, tam bir anne şefkati gösterdi. Her zaman kadınların yanında olduğunu ve destek verdiğini anlattı. O anlar bizim için çok özeldi, asla unutamam. Kendisine Adana'mızın salça biberiyle, kurutulmuş portakal, hurma ve hurma sirkesi götürdüm." dedi.



CHP'Lİ BELEDİYE İŞİNE SON VERMİŞTİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken CHP'li Zeydan Karalar tarafından önce 200 km uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesine sürülen, ardından da iş akdi feshedilen Saçıkaralı, 2019'da KOSGEB desteğiyle meyve kurutma tesisi kurmuştu.