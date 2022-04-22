İBB Sözcüsü Murat Ongun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk tanışmasını anlattı: Yanına gezebileceği birisini arıyordu...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tatil merakı bilinirken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Murat Ongun katıldığı bir YouTube yayının da Ekrem İmamoğlu ile ilk tanışmasını anlattı.

Ongun, "İmamoğlu yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu. Basınla da ilişki kurabilecek birisi... Ortak bir dostumuz da beni önerdi tanıştık" ifadeleri oldukça manidar bulundu.

Deprem, sel baskını gibi İstanbul'un kriz yaşadığı anlarda şehir dışı tatil gezilerinde olmasıyla dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul kara teslim olduğu anlarda yurt dışı tatilinde olduğu ortaya çıkan Murat Ongun'un tanışma hikayesi sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Kullanıcılar, ikilinin 'ortak noktaları gezmek' diyerek eleştirelerde bulundu.

İBB KARLA BOĞUŞURKEN EKREM İMAMOĞLU BALIKÇI'DA MURAT ONGUN TATİLDEYDİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında kente yağan karda sınıfta kalmış, vatandaşlar büyük sıkıntı çekmişti.



Karın etkisini artırdığı dakikalarda İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile görüştüğü ortaya çıkmış, yancısı İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışında tatilde olduğu belgelenmişti.



Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası kendisini savunan Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim." diye konuşmuştu.



"TATİLİM ULUDAĞ TATİLİNDEN UCUZDU"

Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tatilim Uludağ tatilinden daha ucuz" iddiasında bulundu.