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    • 23.04.2022 01:40
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    • 23.04.2022 01:58
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    CHP'li emekli albay Dursun Çiçek'ten PKK güzellemesi: PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim

    Daha önce Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP eski milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'in bir skandala daha imza attı. Dursun Çiçek katıldığı tv yayınında "PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Sosyal medyada tepki çeken Çiçek, "TSK da Albaylık rütbesine kadar yükselmiş biri... Şimdi anladınız mı PKK terör örgütü 40 yıldır neden bitmedi." sözleriyle eleştirildi.

    takvim.com.tr
    Çiçek’ten PKK güzellemesi

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı ile gizli ortaklık kuran CHP'nin skandalları hız kesmiyor.

    Daha önce HDP ile ortaklıklarınının itirafı niteliğinde, "HDP'lilere bakanlık verilebilir" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili emekli albay Dursun Çiçek skandal bir açıklamaya daha imza attı.

    DURSUN ÇİÇEK'TEN PKK GÜZELLEMESİ
    Terör Örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonları başladığı günlerde Habertürk yayınına konuk olan Dursun Çiçek, PKK güzellemesi yaptı.

    Çiçek, "PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Çiçek, "Şimdi Suriye'de bakıyoruz Lazkiye'de plajlar millet eğleniyor falan, PKK'nın hakim olduğu bölgede yine bir çatışma yok barış ortamı var. Yani Türkiye mutlaka eninde sonunda muhalefetin dediği gibi, millet ittifakının dediği gibi Şam rejimiyle ABD ile gerekirse hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından hem de sığınmacıların geri dönüşü açısından resmen masaya oturmalı." ifadelerini kullandı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    Dursun Çiçek'in sarfettiği sözler büyül tepki çekti.

    "ANLADINIZ MI PKK TERÖRÜNÜ NEDEN 40 YILDIR BİTMEDİĞİNİ"
    Sosyal medyada kullanıcılar, "TSK da Albaylık rütbesine kadar yükselmiş biri... Şimdi anladınız mı PKK terör örgütü 40 yıldır neden bitmedi." sözleriyle eleştirildi.

    İşte o tepkilerden bazıları;

        HDP'LİLERE BAKANLIK VERİLEBİLİR DEMİŞTİ
        Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, HDP'lilere bakanlık vaad edilmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda bu partinin Millet İttifakı'nın adayına oy vereceğini iddia etmişti.

        Çiçek, katıldığı bir televizyon programında, "İkinci turda HDP seçmeni Millet İttifakı'nın adayına oy verecek. Onlardan da hükumette bakan olabilir. CHP'lilerin de İYİ Parti'lilerin de tercih edebileceği sicili temiz PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaad edilebilir. İkinci tur için söylüyorum. İkinci turda HDP seçmeni hiçbir fire vermeden Millet İttifakı'nın adayına oy verebilir" dedi.

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