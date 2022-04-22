CHP'li emekli albay Dursun Çiçek'ten PKK güzellemesi: PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı ile gizli ortaklık kuran CHP'nin skandalları hız kesmiyor.
Daha önce HDP ile ortaklıklarınının itirafı niteliğinde, "HDP'lilere bakanlık verilebilir" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili emekli albay Dursun Çiçek skandal bir açıklamaya daha imza attı.
DURSUN ÇİÇEK'TEN PKK GÜZELLEMESİ
Terör Örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonları başladığı günlerde Habertürk yayınına konuk olan Dursun Çiçek, PKK güzellemesi yaptı.
Çiçek, "PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Çiçek, "Şimdi Suriye'de bakıyoruz Lazkiye'de plajlar millet eğleniyor falan, PKK'nın hakim olduğu bölgede yine bir çatışma yok barış ortamı var. Yani Türkiye mutlaka eninde sonunda muhalefetin dediği gibi, millet ittifakının dediği gibi Şam rejimiyle ABD ile gerekirse hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından hem de sığınmacıların geri dönüşü açısından resmen masaya oturmalı." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Dursun Çiçek'in sarfettiği sözler büyül tepki çekti.
"ANLADINIZ MI PKK TERÖRÜNÜ NEDEN 40 YILDIR BİTMEDİĞİNİ"
Sosyal medyada kullanıcılar, "TSK da Albaylık rütbesine kadar yükselmiş biri... Şimdi anladınız mı PKK terör örgütü 40 yıldır neden bitmedi." sözleriyle eleştirildi.
İşte o tepkilerden bazıları;