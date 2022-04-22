CHP'li emekli albay Dursun Çiçek'ten PKK güzellemesi: PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim

Çiçek, "PKK'nın hakim olduğu yerde barış ve huzur hakim" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Çiçek, "Şimdi Suriye'de bakıyoruz Lazkiye'de plajlar millet eğleniyor falan, PKK'nın hakim olduğu bölgede yine bir çatışma yok barış ortamı var. Yani Türkiye mutlaka eninde sonunda muhalefetin dediği gibi, millet ittifakının dediği gibi Şam rejimiyle ABD ile gerekirse hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından hem de sığınmacıların geri dönüşü açısından resmen masaya oturmalı." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Dursun Çiçek'in sarfettiği sözler büyül tepki çekti.