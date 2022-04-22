CHP ve FETÖ dirsek temasında! CHP'li Servet Ünal firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi verdi: 'Takipteyiz' mesajı...





"CEVHERİ GÜVEN'İN CEMAATÇİ OLMASI BENİM İÇİN ÖNEMSİZ"

Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven'in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.



Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı şu sözleri kullandı:

Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış.