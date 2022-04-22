CHP ve FETÖ dirsek temasında! CHP'li Servet Ünal firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi verdi: 'Takipteyiz' mesajı...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala birtakım kirli algı operasyonları ve kara propaganda girişimine soyunan Cumhuriyet Halk Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile dirsek temasını sürdürüyor.
Bunun son örneği CHP Ankara Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Servet Ünal'ın attığı bir tweetle gözler önüne serildi.
FETÖ FİRARİSİNİN İDDİALARINI MECLİS'E TAŞIDI
CHP'li Ünal, FETÖ firarisi sözde gazeteci Cevheri Güven'in Youtube'daki Tosyalı iddialarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıyacağını açıkladı.
FETÖ'CÜDEN CHP'YE 'TAKİPTEYİZ' MESAJI
Konuya ilişkin açıklama yapan Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden FETÖ'cü Cevheri Güven'i etiketliyerek, "Yarın saat 10'da Meclis'te Tosyalı dosyasını açıyorum, basın toplantısında" ifadelerini kullandı.
Güven de Ünal'ın paylaşımını alıntılayarak 'takipteyiz' mesajını paylaştı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
CHP Ankara Milletvekili'nin FETÖ firarisi olan bir isme konu hakkında brifing vermesi tüm dikkatleri üzerine toplarken söz konusu 'iletişim' büyük tepkiyle karşılandı.