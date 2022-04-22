Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2022 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 23:11
    ABONE OL

    CHP ve FETÖ dirsek temasında! CHP'li Servet Ünal firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi verdi: 'Takipteyiz' mesajı...

    CHP'nin FETÖ ile olan dirsek teması bir kez daha ayyuka çıktı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünal, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in iddialarını Meclis'e taşıyacağını açıklayarak sosyal medya hesabı üzerinden Güven'e bilgi verdi. FETÖ firarisi sözde gazeteci de Ünal'ın paylaşımını alıntılayarak 'takipteyiz' mesajını paylaştı. Öte yandan CHP yandaşı Can Ataklı da firari Cevheri Güven'i 'masum' ilan ederek aklamaya çalıştı. CHP'li isimlerin FETÖ'den aranan bir ismi parlatma çabası toplum vicdanını yaralarken söz konusu durum büyük tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    CHP ve FETÖ dirsek temasında! Kirli iletişim...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala birtakım kirli algı operasyonları ve kara propaganda girişimine soyunan Cumhuriyet Halk Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile dirsek temasını sürdürüyor.

    Bunun son örneği CHP Ankara Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Servet Ünal'ın attığı bir tweetle gözler önüne serildi.



    FETÖ FİRARİSİNİN İDDİALARINI MECLİS'E TAŞIDI
    CHP'li Ünal, FETÖ firarisi sözde gazeteci Cevheri Güven'in Youtube'daki Tosyalı iddialarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıyacağını açıkladı.



    FETÖ'CÜDEN CHP'YE 'TAKİPTEYİZ' MESAJI
    Konuya ilişkin açıklama yapan Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden FETÖ'cü Cevheri Güven'i etiketliyerek, "Yarın saat 10'da Meclis'te Tosyalı dosyasını açıyorum, basın toplantısında" ifadelerini kullandı.

    Güven de Ünal'ın paylaşımını alıntılayarak 'takipteyiz' mesajını paylaştı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    CHP Ankara Milletvekili'nin FETÖ firarisi olan bir isme konu hakkında brifing vermesi tüm dikkatleri üzerine toplarken söz konusu 'iletişim' büyük tepkiyle karşılandı.




        CHP YANDAŞI CAN ATAKLI FETÖ'CÜ AKLAMA PEŞİNDE
        Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş Can Ataklı da FETÖ'cüleri aklama peşine düştü.

        FETÖ firarisi Cevheri Güven, Said Sefa ve Can Dündar gibi hainlerin yayınlarını öven ve o hayinlerin yayınlarına erişim engeli gelmesini eleştiren Ataklı skandal sözlere imza attı.



        "CEVHERİ GÜVEN'İN CEMAATÇİ OLMASI BENİM İÇİN ÖNEMSİZ"
        Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven'in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.

        Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı şu sözleri kullandı:

        Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış.



        Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu, ki Türkiye'de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için fark etmiyor.

        Youtube'a Cevheri Güven yazınca 'bu kanal sizin ülkenizde' izlenemiyor diyor. Erdoğan'ın 'Israrla sosyal medya düzenleme getireceğiz' çıkışı bundan. Bu isimler çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor.

        Ataklı Güven'in suçsuz olabileceğini savunarak, FETÖ'cülerin yayınlarının muhalefetin dikkatini çekmesini gerektiğini vurguladı.

        FETÖ'CÜLERİN ÖVÜLDÜĞÜ YAYINA ÖZEL MUAMELE
        Ataklı'nın firari FETÖ'cüleri övdüğü yayın, YouTube tarafından trend videolar arasına eklenerek Türk izleyiciler arasında dikkat çekmesi sağlandı.



            DİKKAT ÇEKEN 'FETÖ' SORUSU: "NEDEN KILIÇDAROĞLU, AYTUN ÇIRAY VE CAN ATAKLI?"
            Tüm bu gelişmeler ışığında gazeteci Nedim Şener dikkat çeken bir soru sordu.

            Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Şener, "Enteresan, FETÖ'cüler, "Adil Öksüz'ün MİT elemanı" olduğuna sahte dokümanı e-posta ile 4 Kasım 2016'da Kemal Kılıçdaroğlu'na, Aytun Çıray'a ve Can Ataklı'ya yollamışlardı. Hala soruyorum "acaba neden bu üçü?" ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
            Haberler Güncel CHP ve FETÖ dirsek temasında! CHP'li Servet Ünal firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi verdi: 'Takipteyiz' mesajı...
                SON DAKİKA