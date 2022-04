CHP ve FETÖ dirsek temasında! CHP'li Servet Ünal firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi verdi: 'Takipteyiz' mesajı...

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI FETÖ'CÜ AKLAMA PEŞİNDE

Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş Can Ataklı da FETÖ'cüleri aklama peşine düştü.



FETÖ firarisi Cevheri Güven, Said Sefa ve Can Dündar gibi hainlerin yayınlarını öven ve o hayinlerin yayınlarına erişim engeli gelmesini eleştiren Ataklı skandal sözlere imza attı.